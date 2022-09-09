Еще в одной стране выявили первого зараженного оспой обезьян

Первый случай заражения оспой обезьян выявлен в Иордании.

Первый случай заражения оспой обезьян выявлен в Иордании.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, информацию об этом распространило министерство здравоохранения страны.

По данным ведомства, у 30-летнего гражданина Иордании, посетившего ряд европейских стран в прошлом месяце, появились такие симптомы, как высокая температура, боль в горле, увеличение лимфатических узлов и боль в мышцах.

Отмечается, что пациент первоначально лечился с диагнозом "воспаление горла", но через 5 дней у него на лице и руках появились кожные волдыри.