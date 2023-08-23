В Египте выявили новый вариант коронавируса

В еще одной стране выявили новый вариант коронавируса "эрис", речь идет о Египте.

В еще одной стране выявили новый вариант коронавируса "эрис", речь идет о Египте.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, минздрав страны сообщил о двух зафиксированных случаях заражения.

"Результаты анализов из центров, отслеживающих болезни, похожие на грипп, острые респираторные заболевания и пневмонию, подтверждают два положительных случая варианта COVID-19 EG-5.2", - отметили в ведомстве.

Минздрав Египта рассказал, что оба пациента переносят болезнь легко и идут на поправку. Возраст заболевших не уточняется.

Всемирная организации здравоохранения заявила о стремительном росте числа заболеваний новым субвариантом омикрон-штамма коронавируса EG.5.1. По мнению вирусологов, новый вариант со временем может стать доминирующей формой коронавируса.