Еще в одной стране будут прививать от COVID-19 детей от 5 лет

Экспертный совет по вакцинам Уругвая рекомендовал начать прививать от коронавируса детей от пяти до 11 лет.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявило министерство здравоохранения страны.
"Эксперты единогласно рекомендуют расширить кампанию по вакцинации от COVID-19 на детей в возрасте от пяти до 11 лет", - говорится в сообщении. Ранее в Уругвае от коронавируса прививали совершеннолетних и подростков старше 12 лет.
Минздрав отметил, что вакцинация детей не будет носить обязательный характер. Несовершеннолетних будут прививать препаратом американской фирмы Pfizer и ее германского партнера BioNTech.
По данным Минздрава, к настоящему моменту в Уругвае полностью привиты 74,54% населения. Всего в стране живут 3,5 млн человек. С начала пандемии в республике коронавирусом заразились 398 тыс. человек, умерли 6 115.
В Израиле, США и Канаде уже началась вакцинация от коронавируса детей 5-11 лет.