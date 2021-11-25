Еще в одной стране будут прививать от COVID-19 детей от 5 лет

Еще в одной стране будут прививать от COVID-19 детей от 5 лет

Экспертный совет по вакцинам Уругвая рекомендовал начать прививать от коронавируса детей от пяти до 11 лет.

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