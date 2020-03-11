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Еще у двух граждан Азербайджана выявлен коронавирус

Еще у двух граждан Азербайджана выявлен коронавирус

Коронавирусом заразились еще двое граждан Азербайджана.

Об этом Report сообщили из оперативного штаба при Кабинете министров. 

Отмечается, что в состоянии здоровья вернувшейся из Исламской Республики Иран азербайджанки 1969 г.р. возникли проблемы и ей пришлось обратиться в медучреждение. Во время обследования у женщины выявили хроническую почечную недостаточность и ряд других заболеваний. Было установлено, что женщина также заразилась коронавирусом. Состояние помещенной в больницу специального режима больной расценивается как средней тяжести.  

Второй случай заражения коронавирусом был отмечен у вернувшегося из Италии студента 1997 г.р. Его также поместили в больницу специального режима. Состояние больного стабильное. 

Стабильно тяжелым остается состояние гражданина Азербайджана 1938 г.р., ранее помещенного в больницу спецрежима после выявления у него коронавируса. Больной находится под присмотром медиков, для его лечения принимаются все необходимые меры. 

Продолжается лечение других зараженных коронавирусом в больницах специального режима, их состояние стабильное.

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