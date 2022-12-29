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Еще две больницы переданы в подчинение Клинического медицинского центра

Еще две больницы переданы в подчинение Клинического медицинского центра Детская неврологическая больница и Детский реабилитационный центр, входящие в состав Научно-исследовательского института педиатрии им.Фараджовой, в дальнейшем будут функционировать при публичном юридическом лице “Клинический медицинский центр”.
Здоровье
29 декабря 2022 г. 11:53
Еще две больницы переданы в подчинение Клинического медицинского центра

Детская неврологическая больница и Детский реабилитационный центр, входящие в состав Научно-исследовательского института педиатрии им.Фараджовой, в дальнейшем будут функционировать при публичном юридическом лице “Клинический медицинский центр”.

Как сообщает Report, исполнительный директор Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB) Вугар Гурбанов подписал приказ "О внесении дополнений и изменений в штат и структуру некоторых медицинских учреждений“.

В соответствии с приказом в структуру Клинического медицинского центра включены еще две больницы.

В Детской неврологической больнице действуют 10 отделений, медперсонал насчитывает 80 человек, а в Детском реабилитационном центре действуют 5 отделений и 96 человек медперсонала.

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