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Еще два ветерана Отечественной войны были прооперированы

Еще два ветерана Отечественной войны были прооперированы В Научно-исследовательском институте травматологии и ортопедии были прооперированы еще два ветерана Отечественной войны - Эльвин Тагизаде и Гулу Агашов.
Здоровье
16 июля 2022 г. 20:45
Еще два ветерана Отечественной войны были прооперированы

В Научно-исследовательском институте травматологии и ортопедии были прооперированы еще два ветерана Отечественной войны - Эльвин Тагизаде и Гулу Агашов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на TƏBIB.

Обе операции провел хирург-травматолог Кямиль Эйвазов под руководством директора института Эльвиза Гасымова.

Во время войны Эльвин Тагизаде был ранен осколком в бедро и голень, следствием чего стали многочисленные травмы и синдром отвисающей стопы. Пациенту была проведена успешная операция по артродезу голеностопного сустава. Гулу Агашов был ранен осколком в бедро. Травмы и защемление нерва привели к деформации стопы. Операция также прошла успешно, деформация была устранена.

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