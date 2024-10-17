Еще 30 детей из Украины прибыли в Азербайджан на реабилитацию

Еще 30 украинских детей прибыли в Азербайджан на реабилитацию в рамках проекта помощи детям, пострадавших от войны в Украине.

Еще 30 украинских детей прибыли в Азербайджан на реабилитацию в рамках проекта помощи детям, пострадавших от войны в Украине.

Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

В рамках 10-дневной реабилитационной программы в Габалинском детском реабилитационном центре Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации детям будут предоставлены медицинские, а также социально-психологические реабилитационные услуги.

Реабилитационная программа направлена на стабилизацию эмоционального состояния и поддержку интеграции детей в общество.

Отметим, что, включая предыдущие шесть групп, Азербайджан посетили в общей сложности более 200 украинских детей, которые были обеспечены услугами социально-психологической реабилитации.