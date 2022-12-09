ЕС призвал срочно сократить контракты на закупки вакцин от COVID-19

Еврокомиссия должна срочно сократить контракты на поставку вакцин от COVID-19 в Евросоюз, поскольку склады уже давно переполнены вакциной, и уже нет возможности ее использовать.

Еврокомиссия должна срочно сократить контракты на поставку вакцин от COVID-19 в Евросоюз, поскольку склады уже давно переполнены вакциной, и уже нет возможности ее использовать.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр здравоохранения и вице-премьер председательствующей в Совете ЕС Чехии Властимил Валек на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС на уровне министров здравоохранения в Брюсселе.

Министр даже воззвал "к этике и морали" фармакологических компаний, заявив, что ЕС "не может выбрасывать деньги, чтобы покупать вакцины как того требуют долгосрочные контракты и уничтожать их, это аморально и не этично, когда на Украине бушует война и мы должны не выбрасывать деньги, а тратить их, чтобы помогать нашим украинским братьям".

"Страны ЕС переполнены вакциной от COVID-19. Я скажу как врач, это совершенно неприемлемо, что мы должны закупать вакцины, что мы должны платить за вакцины, которые, как мы точно знаем, не сможем использовать. Страны ЕС запросили Еврокомиссию обратиться к производителям и просить их отменить часть предзаказа, который был размещен, когда мир фактически замер. Я верю, что мы сможем достичь прогресса и договориться с производителями о сокращении наших контрактов", - заявил он.

"Мы говорим об этом со всеми производителями, но успех этих переговоров не одинаков с разными компаниями", - добавил Валек.

Министр подчеркнул, что уже полученной на сегодня странами ЕС вакцины от коронавируса достаточно, чтобы покрыть потребности всего Евросоюза в вакцинации от COVID-19 как минимум до конца 2023 года.