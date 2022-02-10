ЕС поблагодарил Азербайджан

Представитель Европейского союза (ЕС) в Азербайджане Петер Михалко поблагодарил Азербайджан за постоянную поддержку медицинских работников.

Представитель Европейского союза (ЕС) в Азербайджане Петер Михалко поблагодарил Азербайджан за постоянную поддержку медицинских работников.

Как сообщает Report, об этом он заявил в своем выступлении на церемонии по поддержке непрерывного медицинского образования медработников и передачи принадлежностей по предотвращению инфекции и контролю.

«Наше сотрудничество в борьбе с пандемией должно быть на глобальном уровне. Мы солидарны и продолжаем сотрудничество с Азербайджаном. Основной целью нашего собрания является демонстрация того, что мы партнеры. Сегодня наше сотрудничество, особенно во время пандемии, более значимо. Пользуясь возможностью, также хочу выразить свою глубокую благодарность медицинским работникам, борющимся с пандемией на переднем фронте», - отметил представитель ЕС.