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ЕС и ВОЗ предоставят Азербайджану оборудования для хранения вакцин

ЕС и ВОЗ предоставят Азербайджану оборудования для хранения вакцин В рамках “Проекта поддержки вакцинации против COVID-19”, совместно реализуемого Европейским союзом и Всемирной организацией здравоохранения, планируется передать в подведомственные TƏBİB медицинские учреждения оборудования для транспортировки и хранения в
Здоровье
22 февраля 2022 г. 18:51
ЕС и ВОЗ предоставят Азербайджану оборудования для хранения вакцин

В рамках “Проекта поддержки вакцинации против COVID-19”, совместно реализуемого Европейским союзом и Всемирной организацией здравоохранения, планируется передать в подведомственные TƏBİB медицинские учреждения оборудования для транспортировки и хранения вакцин.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию.

В рамках проекта были проведены тренинги для 673 врачей и 2 204 медсестер, а также 2 877 медицинских работников, участвующих в процессе вакцинации.

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Версия на английском языке EU, WHO to provide Azerbaijan with vaccine storage equipment
Версия на азербайджанском языке Aİ və ÜST Azərbaycana peyvəndlərin saxlanılması üçün avadanlıqlar verəcək

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