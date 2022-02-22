ЕС и ВОЗ предоставят Азербайджану оборудования для хранения вакцин

В рамках “Проекта поддержки вакцинации против COVID-19”, совместно реализуемого Европейским союзом и Всемирной организацией здравоохранения, планируется передать в подведомственные TƏBİB медицинские учреждения оборудования для транспортировки и хранения в

В рамках “Проекта поддержки вакцинации против COVID-19”, совместно реализуемого Европейским союзом и Всемирной организацией здравоохранения, планируется передать в подведомственные TƏBİB медицинские учреждения оборудования для транспортировки и хранения вакцин.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию.

В рамках проекта были проведены тренинги для 673 врачей и 2 204 медсестер, а также 2 877 медицинских работников, участвующих в процессе вакцинации.