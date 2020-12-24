ЕС и ВОЗ отправили в Азербайджан медикаменты

Сегодня Европейский Союз и Всемирная организация здравоохранения передали Министерству здравоохранения Азербайджана 52 монитора для пациентов, 258 назальных кислородных канюлей, 258 масок Вентури, 123 пульсоксиметра, запасные части к медицинским принадлеж

Сегодня Европейский Союз и Всемирная организация здравоохранения передали Министерству здравоохранения Азербайджана 52 монитора для пациентов, 258 назальных кислородных канюлей, 258 масок Вентури, 123 пульсоксиметра, запасные части к медицинским принадлежностям, а также 987 тысяч пар перчаток для медицинских работников в целях безопасной борьбы с пандемией COVID-19.

Как сообщает Report, акт о приеме-сдаче подписали представитель ВОЗ в Азербайджане Ханде Харманджи, глава представительства ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас и руководитель аппарата Министерства здравоохранения Надир Зейналов.

Эти принадлежности были доставлены в страну представительством ВОЗ в Азербайджане при финансовой поддержке Европейского Союза в рамках проекта "Инициатива солидарности для здоровья".