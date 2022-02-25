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Эрдоган ратифицировал соглашение о сотрудничестве с Азербайджаном в сфере продбезопасности

Эрдоган ратифицировал соглашение о сотрудничестве с Азербайджаном в сфере продбезопасности Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил Соглашение между Правительством Турецкой Республики и Правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области продовольственной безопасности.
Здоровье
25 февраля 2022 г. 01:44
Эрдоган ратифицировал соглашение о сотрудничестве с Азербайджаном в сфере продбезопасности

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил Соглашение между Правительством Турецкой Республики и Правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области продовольственной безопасности.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Rеsmi Qеzet.

Согласно проекту, агентство продовольственной безопасности Азербайджана и министерство сельского и лесного хозяйства Турции будут проводить экспертизу пищевых продуктов в соответствии с их уровнем риска для обеспечения безопасности и пригодности пищевых продуктов при импорте и экспорте.

Напомним, что данный договор был подписан в Анкаре 28 сентября 2021 года.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan Azərbaycanla qida təhlükəsizliyi sahəsində əməkdaşlıq haqqında sazişi təsdiqləyib

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