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ВОЗ предоставила Азербайджану более 1 млн средств индивидуальной защиты

ВОЗ предоставила Азербайджану более 1 млн средств индивидуальной защиты Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения (ЕРБ ВОЗ) предоставило медицинским работникам Азербайджана более 1 миллиона единиц средств индивидуальной защиты.
Здоровье
11 декабря 2021 г. 15:52
ВОЗ предоставила Азербайджану более 1 млн средств индивидуальной защиты

Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения (ЕРБ ВОЗ) предоставило медицинским работникам Азербайджана более 1 миллиона единиц средств индивидуальной защиты.

Как передает Report, об этом говорится на странице Twitter ЕРБ ВОЗ.

"ЕРБ ВОЗ предоставило медицинским работникам Азербайджана более 1 миллиона единиц средств индивидуальной защиты, включая маски и перчатки за счет средств ЕС. Квалифицированная и защищенная рабочая сила здравоохранения имеет важное значение для продвижения к всеобщему охвату услугами здравоохранения", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке World Health Organization supplies Azerbaijan with over 1 million pieces of PPE

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