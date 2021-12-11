ВОЗ предоставила Азербайджану более 1 млн средств индивидуальной защиты

Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения (ЕРБ ВОЗ) предоставило медицинским работникам Азербайджана более 1 миллиона единиц средств индивидуальной защиты.

Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения (ЕРБ ВОЗ) предоставило медицинским работникам Азербайджана более 1 миллиона единиц средств индивидуальной защиты.

Как передает Report, об этом говорится на странице Twitter ЕРБ ВОЗ.

"ЕРБ ВОЗ предоставило медицинским работникам Азербайджана более 1 миллиона единиц средств индивидуальной защиты, включая маски и перчатки за счет средств ЕС. Квалифицированная и защищенная рабочая сила здравоохранения имеет важное значение для продвижения к всеобщему охвату услугами здравоохранения", - говорится в публикации.