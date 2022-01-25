Эпидемиологическая ситуация в Азербайджане стабильная

Эпидемиологическая ситуация в Азербайджане стабильная.

Эпидемиологическая ситуация в Азербайджане стабильная.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении Минздрава, Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию и Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями.

В заявлении отмечается, что благодаря активному участию населения в вакцинации удалось добиться стабилизации эпидемиологической ситуации в Азербайджане: "Учреждения здравоохранения призывают наших граждан вакцинироваться третьей "бустерной" дозой, чтобы защититься от нового штамма".