Эпидемиолог рассказал, можно ли с гепатитом C прививаться от COVID-19

Болеющему гепатитом C в стадии ремиссии можно делать прививку от коронавируса, противопоказаний для этого нет.

Болеющему гепатитом C в стадии ремиссии можно делать прививку от коронавируса, противопоказаний для этого нет.

Как передает Report, об этом в эфире телеканала "Доктор" заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

"В настоящий момент четких противопоказаний нет, но многое, наверное, определяется вирусной нагрузкой и стадией того же гепатита. Мы знаем, что в ситуации клинической ремиссии он может получать вакцину", - сказал Горелов в эфире телеканала, отвечая на вопрос, можно ли колоть вакцину от коронавируса человеку с гепатитом C.