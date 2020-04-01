Эпидемиолог предупредил о риске появления инфекции, опаснее COVID-19

В будущем может появиться инфекция, которая будет опаснее коронавирусной инфекции COVID-19. Как сообщает Report, об этом заявил доктор медицинских наук, профессор Игорь Гундаров в интервью "Вечерней Москве".

После преодоления нынешней пандемии может появиться еще более опасный вирус, предупредил Гундаров. "В частности, коронавирус оказался более сильным, чем грипп. Следующая болезнь может быть еще более агрессивной", — отметил он.Профессор выразил мнение, что причиной стремительного распространения COVID-19 стала борьба с другими заболеваниями. Он указал, что за последние 15 лет благодаря прививкам практически исчез грипп типа А и Б."Человек благодаря успехам здравоохранения почти уничтожил грипп, и на его месте размножились штаммы коронавируса. Придавливая сапогом один вирус, мы взрастили на его месте другой", — заявил Гундаров.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.

По данным этой организации, количество зафиксированных случаев заболевания новым типом коронавируса в мире достигло 750 890, за все время скончались 36 405 человек.