Эпидемиолог назвала правильные действия при чихе человека поблизости

Если на человека кто-то чихнул в общественном месте, надо обработать перчатки кожным антисептиком, поменять маску и перчатки, желательно умыть лицо и промыть нос.

Если на человека кто-то чихнул в общественном месте, надо обработать перчатки кожным антисептиком, поменять маску и перчатки, желательно умыть лицо и промыть нос.

Как передает Report, об этом рассказала РИА Новости заместитель директора по клинической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.

"В ситуации, когда вы столкнулись с человеком, больным острой респираторной инфекцией в общественном месте, следует после контакта с ним, например, в лифте, обработать перчатки кожным антисептиком, снять использованную маску правильным образом - не прикасаясь к наружной стороне, надеть новую маску и перчатки, желательно умыть лицо и промыть нос", - сказала она.

Она отметила, что в общественных местах обязательно нужно находиться в маске и перчатках, так риск заражения значительно снижается.

По словам А.Плоскиревой, препаратов с доказанной эффективностью именно для профилактики COVID-19 в настоящий момент нет. "Для поддержания организма в здоровом состоянии нужно вести здоровый образ жизни - следовать принципам сбалансированного питания, заниматься спортом, отказаться от вредных привычек", - уточнила она.