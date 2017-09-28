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    Впервые на эмбрионе человека проведена коррекция мутации ДНК, приводящей к развитию бета-талассемии

    Команда ученых из Университета Сунь Ятсена использовала технологию, используемую для исправления единичных ошибок в генетическом коде© Getty Images

    Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Ученые впервые провели высокоточную "химическую операцию" на человеческом эмбрионе для того, чтобы вылечить генетическое заболевание. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом заявили китайские исследователи.

    Команда ученых из Университета Сунь Ятсена использовала технологию, получившую название "редактирование [азотистых] оснований", которая используется для исправления единичных ошибок в генетическом коде, состоящем из трех миллиардов "знаков".

    Ученые провели операцию на выращенных в лаборатории эмбрионах, ДНК которых содержал мутацию, приводящую к развитию бета-талассемии - тяжелого генетического заболевания, при котором нарушается синтез гемоглобина.

    Ученые утверждают, что новая технология однажды позволит лечить эту и ряд других наследственных болезней у  детей еще до того, как они появятся на свет.

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