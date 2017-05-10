Эльсевяр Агаев: Предупреждение, данное руководителям ряда медицинских учреждений, даст результат

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ "Рост статистики инвалидов в стране постоянно всех беспокоит. В заполняемой в связи с этим работниками здравоохранения "Форме 088" были проблемы".

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам сказал заместитель министра здравоохранения Эльсевяр Агаев.

По его словам, вопрос был обсужден в министерстве в январе месяце: "Руководители ряда медицинских учреждений получили предупреждение. На заседании коллегии минздрава были даны поручения, некоторых наказали. Считаем, что это даст результат".