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    Эльсевяр Агаев: Предупреждение, данное руководителям ряда медицинских учреждений, даст результат

    Замминистра здравоохранения: В заполняемой работниками здравоохранения Форме 088 были проблемы

    Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ "Рост статистики инвалидов в стране постоянно всех беспокоит. В заполняемой в связи с этим работниками здравоохранения "Форме 088" были проблемы".

    Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам сказал заместитель министра здравоохранения Эльсевяр Агаев.

    По его словам, вопрос был обсужден в министерстве в январе месяце: "Руководители ряда медицинских учреждений получили предупреждение. На заседании коллегии минздрава были даны поручения, некоторых наказали. Считаем, что это даст результат". 

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