Экспорт помидоров в Россию разрешен 89 предприятиям

Продолжаются совместные меры Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) и соответствующих структур для полного снятия ограничений на экспорт помидоров и яблок из Азербайджана в Россию.

Продолжаются совместные меры Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) и соответствующих структур для полного снятия ограничений на экспорт помидоров и яблок из Азербайджана в Россию.

Как сообщили Report в Агентстве, в результате совместных мероприятий последовательно достигаются положительные результаты.

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) с 9 апреля 2021 года разрешает ввоз в Россию томатов с 7 азербайджанских предприятий. Решение принято по итогам карантинной фитосанитарной экспертизы образцов продукции, отобранных в ходе совместных видеоинспекций, а также под гарантии Агентства продовольственной безопасности Азербайджана.

Всего на сегодняшний день соответствующим органом РФ 89 предприятиям выдано разрешение на экспорт помидоров в Россию.