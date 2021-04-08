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Экспорт помидоров в Россию разрешен 89 предприятиям

Экспорт помидоров в Россию разрешен 89 предприятиям Продолжаются совместные меры Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) и соответствующих структур для полного снятия ограничений на экспорт помидоров и яблок из Азербайджана в Россию.
Здоровье
8 апреля 2021 г. 20:43
Экспорт помидоров в Россию разрешен 89 предприятиям

Продолжаются совместные меры Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) и соответствующих структур для полного снятия ограничений на экспорт помидоров и яблок из Азербайджана в Россию.

Как сообщили Report в Агентстве, в результате совместных мероприятий последовательно достигаются положительные результаты.

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) с 9 апреля 2021 года разрешает ввоз в Россию томатов с 7 азербайджанских предприятий. Решение принято по итогам карантинной фитосанитарной экспертизы образцов продукции, отобранных в ходе совместных видеоинспекций, а также под гарантии Агентства продовольственной безопасности Азербайджана.

Всего на сегодняшний день соответствующим органом РФ 89 предприятиям выдано разрешение на экспорт помидоров в Россию.

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Версия на английском языке 89 enterprises permitted to export tomatoes to Russia
Версия на азербайджанском языке 89 müəssisəyə Rusiyaya pomidor ixracına icazə verilib

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