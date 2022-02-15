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Эксперты ВОЗ скоро объявят, что удалось узнать о происхождении коронавируса

Эксперты ВОЗ скоро объявят, что удалось узнать о происхождении коронавируса В ближайшее время стратегическая консультативная группа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) представит результаты своей работы по поиску происхождения коронавируса SARS-CoV-2.
Здоровье
15 февраля 2022 г. 12:40
Эксперты ВОЗ скоро объявят, что удалось узнать о происхождении коронавируса

В ближайшее время стратегическая консультативная группа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) представит результаты своей работы по поиску происхождения коронавируса SARS-CoV-2.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ доктор Ханс Клюге.

Группа была сформирована в октябре 2021 года для изучения новых опасных патогенов, в том числе SARS-CoV-2, и их происхождения. В нее вошли 26 человек. Сообщалось, что наработки группы могут помочь предотвращать новые пандемии.

Клюге также отметил, что для определения происхождения коронавируса нужно много времени. Он добавил, что ВОЗ старается деполитизировать пандемию.

В мае 2021 года президент США Джо Байден дал спецслужбам три месяца на подготовку доклада о том, появился ли вирус COVID-19 в Китае впервые от животного или в результате лабораторной утечки. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на саммите "большой семерки" заявил, что не исключает версию лабораторной утечки COVID-19, и Китай должен помочь в расследовании источника вируса. В КНР выступили против плана ВОЗ, предусматривающего новые попытки проверки версии о происхождении COVID-19 из Китае.

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