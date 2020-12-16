О нас
Report Georgia
Аудио новости

Эксперты ВОЗ отправятся в Китай искать источник коронавируса

Эксперты ВОЗ отправятся в Китай искать источник коронавируса Команда экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в январе отправится в Китай, чтобы искать источник коронавируса
Здоровье
16 декабря 2020 г. 00:26
Эксперты ВОЗ отправятся в Китай искать источник коронавируса

Команда экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в январе отправится в Китай, чтобы искать источник коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил член миссии Фабиан Лендертц.

Он отметил, что эксперты уже начали обсуждение с учеными из Китая. Скорее всего, специалисты ВОЗ поедут в Ухань.

"Это не о том, чтобы найти страну-виновника. Это о том, чтобы попытаться понять, что произошло, а потом посмотреть, можем ли мы на основе этой информации попытаться уменьшить риск в будущем", — сказал Лендертц.

Специалисты хотят установить, циркулировал ли вирус до того, как его зафиксировали впервые. Также они изучат рынок в Ухане — возможное место, где вирус передался от животного к человеку.

В мире с начала пандемии зарегистрировано 72 млн заболевших, 51 млн выздоровели, больше 1,6 млн человек скончались. В России выявили уже 2,6 млн человек с COVID-19.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ÜST ekspertləri koronavirusun mənbəyini axtaracaqlar

Новости партнеров

Самое важное

Обнародован полный список доставленных в Баку военнослужащих и гражданских лиц
ФотоОбнародован полный список доставленных в Баку военнослужащих и гражданских лиц
15 декабря 2020 г. 15:15
Шевченко: Мне очень жаль, что это оружие было поставлено Армении Россией
Шевченко: Мне очень жаль, что это оружие было поставлено Армении Россией
15 декабря 2020 г. 15:13
В Агджабеди арестовали директора центральной больницы
В Агджабеди арестовали директора центральной больницы
15 декабря 2020 г. 13:26
Внесены изменения в карту нахождения миротворцев России в Карабахе
Внесены изменения в карту нахождения миротворцев России в Карабахе
15 декабря 2020 г. 01:06
Хикмет Гаджиев: Президент считает неприемлемыми односторонние санкции против Турции
Хикмет Гаджиев: Президент считает неприемлемыми односторонние санкции против Турции
15 декабря 2020 г. 00:26
Сенсационные факты об отправке Россией сирийских и ливанских наемников в Карабах
Сенсационные факты об отправке Россией сирийских и ливанских наемников в Карабах
14 декабря 2020 г. 19:13
Обновлен список военнослужащих, павших шехидами в Отечественной войне
Обновлен список военнослужащих, павших шехидами в Отечественной войне
14 декабря 2020 г. 18:15
Шахбаз Гулиев и Дильгам Аскеров вернулись на родину
Шахбаз Гулиев и Дильгам Аскеров вернулись на родину
14 декабря 2020 г. 18:11
Пострадавшие в результате агрессии Армении граждане получат компенсацию
Пострадавшие в результате агрессии Армении граждане получат компенсацию
14 декабря 2020 г. 15:43
Видеорепортаж из села Амирварлы Джебраильского района
Видеорепортаж из села Амирварлы Джебраильского района
14 декабря 2020 г. 11:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi