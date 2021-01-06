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Эксперты установили худшие последствия COVID-19

Эксперты установили худшие последствия COVID-19 Британские и американские исследователи определили худшие последствия для здоровья, с которыми сталкиваются переболевшие коронавирусом
Здоровье
6 января 2021 г. 08:41
Эксперты установили худшие последствия COVID-19

Британские и американские исследователи определили худшие последствия для здоровья, с которыми сталкиваются переболевшие коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на издание Mirror, по словам ученых, бывшие COVID-пациенты могут в течение месяцев после выздоровления сталкиваться с неспособностью сфокусироваться, воспалением сердечной мышцы, повреждением почек, а также "туманом в голове", проблемами с мочеиспусканием и болью в тестикулах.

Кроме того, переболевшие коронавирусом могут страдать от припадков, инсультов и судорог. Некоторые также пожаловались на то, что до полугода не могут вернуться к работе и нормальному ритму жизни.

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Версия на английском языке Experts reveal severe consequences of COVID-19
Версия на азербайджанском языке Ekspertlər koronavirusun ən pis fəsadlarını müəyyənləşdirdilər

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