Эксперты установили худшие последствия COVID-19

Британские и американские исследователи определили худшие последствия для здоровья, с которыми сталкиваются переболевшие коронавирусом

Британские и американские исследователи определили худшие последствия для здоровья, с которыми сталкиваются переболевшие коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на издание Mirror, по словам ученых, бывшие COVID-пациенты могут в течение месяцев после выздоровления сталкиваться с неспособностью сфокусироваться, воспалением сердечной мышцы, повреждением почек, а также "туманом в голове", проблемами с мочеиспусканием и болью в тестикулах.

Кроме того, переболевшие коронавирусом могут страдать от припадков, инсультов и судорог. Некоторые также пожаловались на то, что до полугода не могут вернуться к работе и нормальному ритму жизни.