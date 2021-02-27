Эксперты рекомендовали к применению вакцину Johnson & Johnson от COVID-19

Консультативный совет экспертов при медицинском регуляторе FDA рекомендовал к применению в США вакцину от COVID-19 производства Johnson & Johnson.
Как ожидается, FDA может разрешить вакцину к применению на "экстренных" основаниях уже в субботу. В этом случае в США будет применяться уже три вакцины от коронавируса, две другие - производства Pfizer и Moderna.
Эксперты консультативного совета единогласно постановили, что потенциальная польза от вакцины превышает возможные риски.
В отличие от других одобренных в США вакцин, эта требует лишь одной инъекции, а не двух.