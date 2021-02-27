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Эксперты рекомендовали к применению вакцину Johnson & Johnson от COVID-19

Эксперты рекомендовали к применению вакцину Johnson & Johnson от COVID-19 Консультативный совет экспертов при медицинском регуляторе FDA рекомендовал к применению в США вакцину от COVID-19 производства Johnson Johnson.
Здоровье
27 февраля 2021 г. 04:49
Эксперты рекомендовали к применению вакцину Johnson & Johnson от COVID-19

Консультативный совет экспертов при медицинском регуляторе FDA рекомендовал к применению в США вакцину от COVID-19 производства Johnson & Johnson.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют результаты голосования совета.

Как ожидается, FDA может разрешить вакцину к применению на "экстренных" основаниях уже в субботу. В этом случае в США будет применяться уже три вакцины от коронавируса, две другие - производства Pfizer и Moderna.

Эксперты консультативного совета единогласно постановили, что потенциальная польза от вакцины превышает возможные риски.

В отличие от других одобренных в США вакцин, эта требует лишь одной инъекции, а не двух.

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