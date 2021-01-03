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Эксперты рассказали, как снизить давление без медикаментов

Эксперты рассказали, как снизить давление без медикаментов Немецкие специалисты из страховой компании Techniker Krankenkasse рассказали о пользе правильной техники дыхания для снижения высокого артериального давления.
Здоровье
3 января 2021 г. 08:29
Эксперты рассказали, как снизить давление без медикаментов

Немецкие специалисты из страховой компании Techniker Krankenkasse рассказали о пользе правильной техники дыхания для снижения высокого артериального давления.

Как передает Report, по словам экспертов, речь идёт об осознанном глубоком дыхании на открытом воздухе.

Так, успокоить вегетативную нервную систему может нахождение в естественной среде, например на лугу или в лесу. «Замедляя наше беспокойное поверхностное дыхание, мы понижаем кровяное давление и положительно влияем на сердце», – уточнили авторы.

Согласно результатам исследований, оптимальным для снабжения кислородом организма является выдох в два раза долгий, чем вдох. Отмечается, что такое глубокое дыхание обеспечивает человеческий организм достаточным количеством перерывов на регенерацию для восстановления повреждённых клеток и создания новых запасов энергии.

Кроме того, специалисты отметили пользу правила 4711, которое заключается в том, чтобы вдыхать воздух четыре секунды, выдыхать – семь и продолжать дышать этой техникой в течение 11 минут.

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