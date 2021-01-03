Эксперты рассказали, как снизить давление без медикаментов

Немецкие специалисты из страховой компании Techniker Krankenkasse рассказали о пользе правильной техники дыхания для снижения высокого артериального давления.
Так, успокоить вегетативную нервную систему может нахождение в естественной среде, например на лугу или в лесу. «Замедляя наше беспокойное поверхностное дыхание, мы понижаем кровяное давление и положительно влияем на сердце», – уточнили авторы.
Согласно результатам исследований, оптимальным для снабжения кислородом организма является выдох в два раза долгий, чем вдох. Отмечается, что такое глубокое дыхание обеспечивает человеческий организм достаточным количеством перерывов на регенерацию для восстановления повреждённых клеток и создания новых запасов энергии.
Кроме того, специалисты отметили пользу правила 4711, которое заключается в том, чтобы вдыхать воздух четыре секунды, выдыхать – семь и продолжать дышать этой техникой в течение 11 минут.