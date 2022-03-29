Экспертный совет АПБА принял решение отказаться от препаратов 54 наименований

В формате видеоконференции состоялось заседание "Экспертного совета по проведению испытаний, регистрации препаратов и включению их в перечень разрешенных к применению препаратов" и "Инвентаризационной комиссии по обезвреживанию и уничтожению непригодных и

В формате видеоконференции состоялось заседание "Экспертного совета по проведению испытаний, регистрации препаратов и включению их в перечень разрешенных к применению препаратов" и "Инвентаризационной комиссии по обезвреживанию и уничтожению непригодных и запрещенных к применению пестицидов".

Как сообщили Report в Агентстве продбезопасности Азербайджана, в ходе мероприятия специалисты проанализировали информацию о препаратах, испытанных в научно-исследовательских институтах, рассмотрели обращения о проведении испытаний новых препаратов.

На основании положительных результатов, полученных в ходе испытаний и применения препаратов, принято решение о государственной регистрации препаратов 158 наименований, в том числе регистрируемых впервые агрохимикатов 54 наименований и пестицидов 38 наименований, повторно регистрируемых агрохимикатов 2 наименований и пестицидов 64 наименований, а также о проведении трехступенчатых государственных испытаний препаратов 40 наименований, агрохимикатов 16 наименований и пестицидов 24 наименований.

Согласно отзывам рабочей группы, выявлено несоответствие в препаратах 19 наименований для первичной регистрации и в препаратах 33 наименований для повторной регистрации. В связи с этим члены Экспертного совета приняли решение отказаться от препаратов 54 наименований.