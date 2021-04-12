Эксперт: Вакцинация является единственным спасательным кругом для всех нас

Вакцинация – это единственный надежный способ бороться с COVID-19

Сегодня, когда COVID-19 спустя год все еще бушует по всему миру, вакцинация – единственный способ навсегда побороть его и вернуться к нормальной жизни, - считает врач-терапевт Заур Оруджев.

О том, почему необходимо вакцинироваться, необходимо ли вновь вводить какие-либо ограничения и как скоро нам удастся побороть коронавирус, рассказал Заур Оруджев в интервью Report.

- Как вы считаете, почему обязательно необходимо вакцинироваться?

- Вакцинация в целом и вакцинация от коронавируса в частности – это единственный надежный способ бороться с эпидемией. Мы уже видели в 2018 году, как по Европе прокатилась волна кори после того, как антипрививочная акция разрушила так называемый "коллективный иммунитет". Коллективный иммунитет — это число людей, имеющих иммунитет к заболеванию, критическая масса которых позволяет не болеть всему обществу.

Поэтому сегодня нам просто необходимо активно вакцинироваться, чтобы достигнуть коллективного иммунитета, остановить пандемию, выйти наконец из карантина и жить дальше полной жизнью.

- Как, по-вашему мнению, почему на сегодняшний день стоит острая необходимость в вакцинировании именно учителей?

- Учитель - достояние страны. Для того, чтобы стать хорошим учителем, нужны годы обучения и опыта работы, поэтому мы просто не имеем право терять учителей в результате эпидемии. Сегодня, это одна из тех профессий, которая наиболее подвержена риску заражаемости.

С другой стороны, учителя общаются между собой, также они контактируют с огромным количеством детей, родителей, поэтому если учителя не станут прививаться и будут заражаться, школа станет биологическим реактором, который в разы ускорит распространение эпидемии в больших масштабах. Поэтому, я очень рекомендую учителям прививаться чтобы избежать риска заразиться самим и заразить других.

- Необходимо ли ввести какие-либо привилегии для привитых людей, чтобы ускорить процесс вакцинации?

- Самая главная привилегия – это быть здоровым. Но, я очень надеюсь, что в нашей стране будут введены определенные ограничения для непривитых людей, что в свою очередь ускорит процесс вакцинации. Считаю, что без подобных мер стимулировать вакцинацию будет достаточно сложно как минимум потому, что сегодня проводится антипрививочная пропаганда, обладающая, по-моему мнению, всеми признаками экстремизма и которая порой бывает на шаг впереди просвещения общественности со стороны системы здравоохранения. Поэтому, надеюсь, что правительство все-таки введет определенные преимущества для привитых граждан. На сегодняшний день число больных за сутки превышает 2000, если так пойдет и дальше, то в стране придется вновь вводить определенные ограничения, поэтому привитые определенно должны будут иметь определенные льготы.

Одновременно с этим, нельзя ущемлять права человека. То есть, мы можем настойчиво рекомендовать, объяснять важность прививки, но никто не имеет право решать за человека, что в него вводить. Поэтому, как я уже говорил, остается лишь стимулировать общество и поощрять вакцинированных.

- Как вы считаете, как скоро нам удастся побороть коронавирус и какую роль в этом вопросе играет вакцинация?

- Вакцинация играет ключевую роль в борьбе с коронавирусом. Потому что пандемия закончится либо после того, как огромное количество людей переболеет и из них, мы многих потеряем, так как просто обрушится система здравоохранения, а люди будут умирать от того, что на них не хватит врачей, либо мы будем находится на карантине еще много лет, либо же общество должно активно вакцинироваться, чтобы поскорее все это закончилось.

К сожалению, на сегодняшний день, вторую дозу вакцины получило всего около 400 тысяч человек, но это ничто для коллективного иммунитета в стране с 10-миллионным населением. К ним мы можем приплюсовать переболевших, однако как заявляют авторитетные западные эксперты, нет уверенности в том, что переболевший человек не заразится снова. Поэтому полагаться на переболевших нельзя. Для всех нас единственным спасательным кругом является коллективный иммунитет – хотя бы 70% населения, достигнутый путем вакцинации. Так что, говорить о каких-то сроках при данной ситуации, затруднительно.

Наиля Аббасова