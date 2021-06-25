Эксперт: Штамм "Дельта" может стать доминирующим в мире

Вариант нового коронавируса "Дельта" может стать доминирующим и распространиться во многих странах и регионах мира. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в эфире CCTV заявил сотрудник Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Фэн Цзыцзянь.
По его словам, повышенная заразительность этого штамма "способствуют выживанию вируса и его дальнейшему распространению" все более быстрыми темпами.
Ранее в этом месяце несколько случаев заражения штаммом "Дельта" было выявлено в городе Шэньчжэнь южной китайской провинции Гуандун.
По данным ВОЗ, штамм "Дельта", выявленный первоначально в Индии, сейчас присутствует более чем в 85 странах.