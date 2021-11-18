Эксперт: Врожденные пороки сердца могут проявляться множеством клинических признаков

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"Беременность - серьезный стрессовый фактор как для женского организма, так и для развивающегося плода. Врожденные пороки сердца могут возникнуть на разных сроках беременности. С 16-й недели беременности методом фетальной эхокардиографии (ЭхоКГ) плода диагностируют ВПС у будущего ребенка".

Как передает Report, об этом сказал эксперт-специалист Министерства здравоохранения (детский кардиолог) Эльнур Гасанов.

По его словам, идеальное время для тестирования с помощью этого метода - от 16 до 24 недель, однако может выполняться на протяжении всей беременности

Представитель министерства добавил, что врожденные пороки сердца могут проявляться множеством клинических признаков, которые мать ребенка может легко заметить: "У грудничков с тяжелым врожденным пороком сердца могут наблюдаться синюшность (цианоз), затруднения при кормлении, быстрая утомляемость, высокая частота сердечных сокращений и дыхания, ощутимое дрожание грудной клетки в такт биению сердца. У детей с дефектом межпредсердной перегородки (ДМПП) могут наблюдаться такие симптомы, как плохая прибавка в весе в течение нескольких месяцев, частые респираторные инфекции, синюшность и обмороки. В целом, неонатологическое обследование чрезвычайно важно для группы новорожденных пациентов. Спустя некоторое время после рождения ребенка с помощью сатурометра следует проверить сатурацию (показатель насыщения крови кислородом), и любые изменения этого показателя могут навести на мысль о наличии порока сердца ребенка. В случае, когда при осмотре ребенка врач-педиатр выявляет шум в сердце, то при подозрении на порок сердца грудничка в плановом порядке направляют к детскому кардиологу".