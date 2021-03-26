Эксперт рассказал об опасности глазного тика

Причина глазного тика может крыться не только в стрессе.
По мнению специалиста, глазной тик, само по себе явление не серьезное, может являться симптомом хронического перенапряжения. Но также он может быть следствием непроизвольного сокращения круговой мышцы глаза (блефароспазмом) или гемиспазмом — заболеванием нервной системы, которые вызывает непроизвольное сокращение лицевых мышц.
Доктор Гайфутдинов объяснил, что очень важно вовремя распознать, какого рода эти тики: они постоянные или эпизодические.
Таким образом, если врач фиксирует у человека глазной тик, а не сокращение мышцы, то пациенту незамедлительно нужно обратиться к психотерапевту, который выпишет седативные препараты для лечения.
Если же тик — это следствие более серьезного заболевания, такого, например, как блефароспазм, то, по словам специалиста, его либо лечат успокоительными препаратами, либо прибегают к нейрохирургической операции.