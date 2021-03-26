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Эксперт рассказал об опасности глазного тика

Эксперт рассказал об опасности глазного тика Причина глазного тика может крыться не только в стрессе.
Здоровье
26 марта 2021 г. 04:46
Эксперт рассказал об опасности глазного тика

Причина глазного тика может крыться не только в стрессе.

Как передает Report, к такому выводу в разговоре с журналистами телекомпании «Звезда» пришел невролог, доцент кафедры неврологии и нейрохирургии Рустем Гайфутдинов.

По мнению специалиста, глазной тик, само по себе явление не серьезное, может являться симптомом хронического перенапряжения. Но также он может быть следствием непроизвольного сокращения круговой мышцы глаза (блефароспазмом) или гемиспазмом — заболеванием нервной системы, которые вызывает непроизвольное сокращение лицевых мышц.

Доктор Гайфутдинов объяснил, что очень важно вовремя распознать, какого рода эти тики: они постоянные или эпизодические.

Таким образом, если врач фиксирует у человека глазной тик, а не сокращение мышцы, то пациенту незамедлительно нужно обратиться к психотерапевту, который выпишет седативные препараты для лечения.

Если же тик — это следствие более серьезного заболевания, такого, например, как блефароспазм, то, по словам специалиста, его либо лечат успокоительными препаратами, либо прибегают к нейрохирургической операции.

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Версия на азербайджанском языке Göz səyriməsinin təhlükəli tərəfi

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