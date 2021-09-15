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Эксперт рассказал о причинах ложного результата ПЦР-теста

Эксперт рассказал о причинах ложного результата ПЦР-теста "На второй неделе болезни инфекция опускается в нижние дыхательные пути. Именно поэтому ПЦР-тест, проведенный в этот период, может дать отрицательный результат".
Здоровье
15 сентября 2021 г. 16:04
Эксперт рассказал о причинах ложного результата ПЦР-теста

"На второй неделе болезни инфекция опускается в нижние дыхательные пути. Именно поэтому ПЦР-тест, проведенный в этот период, может дать отрицательный результат".

Как передает Report, об этом сказал эксперт Министерства здравоохранения Азербайджана Тайяр Эйвазов.

Представитель министерства отметил, что в медицине не бывает стопроцентных результатов: "Порой поступают жалобы, что кто-то сдает тест с разницей в несколько дней и результаты различаются. Тесты не стандартные, поэтому естественно, что результаты отличаются. Наличие каких-то антител тоже не означает защиту. Полагаться на серологические тесты не вполне верно. Наиболее эффективный метод – мазок для ПЦР-теста".

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Версия на азербайджанском языке Mütəxəssis koronavirus testlərinin fərqli nəticələr göstərməsinə aydınlıq gətirib

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