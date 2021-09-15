Эксперт рассказал о причинах ложного результата ПЦР-теста

"На второй неделе болезни инфекция опускается в нижние дыхательные пути. Именно поэтому ПЦР-тест, проведенный в этот период, может дать отрицательный результат".

"На второй неделе болезни инфекция опускается в нижние дыхательные пути. Именно поэтому ПЦР-тест, проведенный в этот период, может дать отрицательный результат".

Как передает Report, об этом сказал эксперт Министерства здравоохранения Азербайджана Тайяр Эйвазов.

Представитель министерства отметил, что в медицине не бывает стопроцентных результатов: "Порой поступают жалобы, что кто-то сдает тест с разницей в несколько дней и результаты различаются. Тесты не стандартные, поэтому естественно, что результаты отличаются. Наличие каких-то антител тоже не означает защиту. Полагаться на серологические тесты не вполне верно. Наиболее эффективный метод – мазок для ПЦР-теста".