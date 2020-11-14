О нас
Report Georgia
Аудио новости

Эксперт: после выздоровления от COVID-19 нужно внимательно следить за работой сердца

Эксперт: после выздоровления от COVID-19 нужно внимательно следить за работой сердца При сохранении "перебоев" в работе сердца или других подозрительных симптомов после перенесенного COVID-19 нужно обязательно обратиться к специалисту для прохождения реабилитации
Здоровье
14 ноября 2020 г. 15:40
Эксперт: после выздоровления от COVID-19 нужно внимательно следить за работой сердца

Новая коронавирусная инфекция нередко дает осложнения на сердечно-сосудистую систему, поэтому при сохранении "перебоев" в работе сердца или других подозрительных симптомов после перенесенного COVID-19 нужно обязательно обратиться к специалисту для прохождения реабилитации. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова, главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава РФ Евгений Шляхто.

"При коронавирусной инфекции нередко развиваются осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы. При длительно сохраняющейся одышке, появлении приступов удушья, отеков нижних конечностей, приступов сердцебиения, "перебоев" в работе сердца после перенесенного заболевания очень важно не откладывать обращение к специалистам и проведение необходимых для выявления проблем со стороны сердечно-сосудистой системы, начала необходимого лечения, прохождения курса реабилитации", - приводит его слова в субботу пресс-служба Минздрава России.

Шляхто отметил, что лица с сердечно-сосудистыми заболеваниями находятся в группе риска, поэтому в период пандемии им следует уделять особое внимание всем противоэпидемических мерам, а также строго соблюдать рекомендации по лечению и своевременно, при необходимости, обращаться за медицинской помощью. "Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями являются особенно уязвимой группой в ситуации распространения новой коронавирусной инфекции, поскольку имеют как высокий риск тяжелого течения и неблагоприятных исходов COVID-19, так и повышенный риск ухудшения течения и развития осложнений сердечно-сосудистого заболевания", - пояснил эксперт.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Другие новости из категории

В Азербайджане выявлено 1 849 новых случаев заражения коронавирусом
В Азербайджане выявлено 1 849 новых случаев заражения коронавирусом
14 ноября 2020 г. 14:44
Суперпродукты для похудения
Суперпродукты для похудения
14 ноября 2020 г. 08:51
Продукты, которые разрушают наши кости
Продукты, которые разрушают наши кости
14 ноября 2020 г. 05:39
ВОЗ сообщила о рекордном числе заражений коронавирусом за сутки в мире
ВОЗ сообщила о рекордном числе заражений коронавирусом за сутки в мире
13 ноября 2020 г. 23:01
Зафиксировано рекордное число смертей из-за коронавируса в мире за сутки
Зафиксировано рекордное число смертей из-за коронавируса в мире за сутки
13 ноября 2020 г. 16:29
В Азербайджане выявлено 1 364 новых случая заражения коронавирусом
В Азербайджане выявлено 1 364 новых случая заражения коронавирусом
13 ноября 2020 г. 15:48
В Баку пройдут очередные дезинфекционные работы
В Баку пройдут очередные дезинфекционные работы
13 ноября 2020 г. 11:10
Как отличить стресс от простуды
Как отличить стресс от простуды
13 ноября 2020 г. 07:18
В Германии зафиксирован первый случай передачи вируса от крыс человеку
В Германии зафиксирован первый случай передачи вируса от крыс человеку
13 ноября 2020 г. 05:58
Назван период наибольшей заразности больных COVID-19
Назван период наибольшей заразности больных COVID-19
13 ноября 2020 г. 01:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi