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Эксперт: Отмена карантинных мер в Европе может продлить распространение Influenza

Эксперт: Отмена карантинных мер в Европе может продлить распространение Influenza Отмена карантинных мер может продлить распространение гриппа influenza далеко за пределы обычного гипнового сезона в Европе.
Здоровье
17 января 2022 г. 17:12
Эксперт: Отмена карантинных мер в Европе может продлить распространение Influenza

Отмена карантинных мер может продлить распространение гриппа Influenza далеко за пределы обычного сезонного гриппа в Европе.

Как передает Report, об этом Reuters заявил главный эксперт Европейского центра профилактики и контроля заболеваний Паси Пенттинен.

"Если мы начнем отменять все меры, то меня больше всего беспокоит грипп, поскольку у нас на протяжении длительного времени почти не было циркуляции среди населения Европы,. Поэтому возможно, мы отойдем от обычных сезонных моделей", - сказал он.

Как он отметил, возвращение вируса может стать началом необычно длительного сезона гриппа по Европе, который может затянуться до самого лета.

Отметим, что в Азербайджане также отмечались случаи инфицирования детей школьного возраста вирусом Influenza.

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Версия на английском языке Expert: Lifting quarantine measures in Europe may prolong influenza spread

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