Эксперт объяснила эффективность повторной вакцинации другим препаратом

Повторно прививаться следует другим препаратом, отличным от первой вакцины, чтобы увеличить эффективность действия

Повторно прививаться следует другим препаратом, отличным от первой вакцины, чтобы увеличить эффективность действия. Как сообщает Report cо ссылкой на российские СМИ, об этом заявила директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

По мнению эксперта, для выработки наилучшего иммунитета антигенная составляющая профилактического средства должна меняться, и разные вакцины способствуют этому.

"С ревакцинацией, в лучшем случае, это должна быть "лайтовая" версия вакцины, может быть, другой платформы, потому что они по-разному обращаются к иммунной системе. Это важно. Нам с вами нужно будет вакцинироваться и дальше ревакцинироваться разными вакцинами — это позволит достичь коллективного иммунитета и отреагировать на разные мутации. Всегда нужно отслеживать и менять, в том числе, антигенную составляющую", — объяснила Попович.

Отметим, в Азербайджане граждане смогут продлить сертификаты COVID-19, если, в соответствии с медицинскими показателями, через 6 месяцев после приема второй дозы получат разовую дозу любой вакцины против COVID-19, применяемой в Азербайджанской Республике.