Эксперт назвала останавливающие старение продукты

Некоторые продукты органического происхождения способны "блокировать" старение.
Как передает Report, об этом рассказала в интервью изданию
По ее словам, пищевые привычки человека влияют на его подверженность возрастным изменениям - они способны, как "блокировать" старение, так и ускорять его.
Например, потребление консервированных продуктов, большого количества сахара, пищи, разогретой в пластике или приготовленной в антипригарной посуде, подгоревших блюд негативно влияет на организм в этом плане.
Рацион, помогающий «блокировать» старение, воздействует на процесс метилирования - соединения атомов углерода и водорода с другими молекулами. Эксперт также перечислила продукты, которые составляют основу такого "антивозрастного" питания: листовые овощи; животный белок; орехи и семена; специи; плоды и ягоды; бобовые; зерно и крупы; продукты, богатые фолиевой кислотой.