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Эксперт Минздрава назвала самое оптимальное время суток для отдыха на пляже

Эксперт Минздрава назвала самое оптимальное время суток для отдыха на пляже Оптимальное время для солнечных ванн - с 8 до 11 утра и с 16 до 19 часов вечера.
Здоровье
11 августа 2023 г. 11:27
Эксперт Минздрава назвала самое оптимальное время суток для отдыха на пляже

Оптимальное время для солнечных ванн - с 8 до 11 утра и с 16 до 19 часов вечера.

Как сообщает Report, об этом заявила специалист-эксперт министерства здравоохранения, врач-терапевт Гюнай Исмаилова.

По ее словам, с 11:00 до 16:00 солнце слишком активно и негативно влияет на здоровье человека: "В эти часы высока вероятность получить солнечный ожог, поскольку в это время ультрафиолетовые лучи наиболее активны".

Эксперт Минздрава заявила, что солнечный ожог так же опасен, как и солнечный удар, его последствия могут быть серьезными. "В дополнение к таким признакам, как покраснение кожи в месте ожога, боль при прикосновении к пораженному участку, локальная температура и отек, солнечные ожоги могут иметь серьезные отсроченные осложнения. Вследствие воздействия солнечных лучей происходит преждевременное старение кожи. Так, солнечный свет разрушает коллагеновые и эластиновые волокна в коже, которые делают ее упругой и гладкой. Поврежденная кожа теряет способность к самовосстановлению", - заявила Г. Исмаилова.

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Версия на азербайджанском языке Həkim-mütəxəssis isti havalarda çimərlik üçün faydalı saat aralığını açıqlayıb

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