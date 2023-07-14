Эксперт Минздрава: Плеврит выявляется только при случайном обследовании

Обычно в 15-20 процентах случаев заболевание плевритом протекает бессимптомно и выявляются только при случайном обследовании.

Обычно в 15-20 процентах случаев заболевание плевритом протекает бессимптомно и выявляются только при случайном обследовании.

Как сообщает Report, об этом специалист-эксперт Минздрава Ариф Агаев сказал в ответ на вопросы об основных симптомах плеврита, поступившие в аккаунты министерства в соцсетях.

По его словам, плевра - тонкая пленка, покрывающая легкое и внутреннюю поверхность грудной стенки: "Полость между легким и грудной стенкой называется плевральной полостью. Плеврит - это воспалительный процесс, охватывающий плевру или оболочку, выстилающую грудную клетку и обволакивающую легкие. Однако скопление жидкости в плевре не означает воспаление. Воспаление является одной из многих причин. Обычно накопление жидкости происходит не только из-за воспаления, но и из-за других причин, которые в совокупности известны как гидроторакс или плевральный выпот. В норме в плевральной полости находится 10–20 мл жидкости, которая по составу сходна с плазмой крови, но имеет более низкое содержание белка. Если жидкости скопилось больше, следует исследовать причины".

Эксперт добавил, что обычно причиной скопления жидкости могут быть заболевания легких или внелегочных органов. Заболевания легких обычно могут быть обусловлены первичным плевритом, туберкулезной пневмонией, ушибами легких, раком легкого, тромбоэмболией легочных артерий (закупорка легочной артерии). Наиболее частыми причинами являются сердечная недостаточность, болезни печени и почек, сахарный диабет, заболевания щитовидной железы, метастатический плеврит (воспаление плевры, вызванное опухолями в находящихся рядом органах). В редких случаях также возможны ревматологические заболевания, патологии лимфатической системы, идиопатический плеврит, послеоперационные формы.