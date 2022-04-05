Эксперт Минздрава: Очень важно с наступлением ифтара кушать небольшими порциями

"Очень важно с наступлением ифтара кушать небольшими порциями".

Специалисты советуют есть небольшими порциями с наступлением ифтара людям, которые держат пост.

Как сообщает Report, об этом сказала специалист-эксперт Минздрава Гюнай Исмаилова.

По ее словам, в Священный месяц Рамазан мусульманам предписан ежедневный пост, во время которого они постятся от рассвета до заката: "Рамазан — это в первую очередь очищение души. При этом пост хорошо влияет на организм человека. Во время сухура и ифтара (утренний и вечерний прием пищи) очень важно обеспечить свой организм всеми ключевыми питательными веществами, в которых он нуждается. Поэтому вам следует сосредоточиться на потреблении высококачественной пищи. Помимо этого, углеводы и жиры, накопленные в печени и мышцах, позволят избежать истощения организма.

Порой люди, которые в течение дня выпивают по несколько чашек чая или кофе, во время поста ощущают некоторое беспокойство. На время сухура от кофе лучше отказаться или употреблять его в минимальных количествах. Хотя это состояние поначалу вызывает головные боли и утомляемость, однако через несколько дней организм адаптируется".

Специалист Минздрава напомнила, что неправильное питание или переедание в месяц Рамазан могут навредить организму: "Очень важно, чтобы диета была здоровой, а подход к еде был аккуратным. В рационе следует отдавать предпочтение продуктам, богатым белками. Если правильно поститься, то не следует ожидать нарушения баланса иммунной системы. Прием пищи должен быть предельно рациональным. Не следует перегружать желудок вечером, а по утром, чтобы не нарушить работу иммунной системы, отказаться от калорийных продуктов.

Рекомендуется есть ягоды и фрукты, содержащие большое количество жидкости. Также рекомендуется употреблять меньше жирных и мучных изделий. Температура первых блюд должна быть оптимальной, поскольку прием охлажденной пищи может спровоцировать спазмы и нарушения функций желудка".

Исмаилова отметила, что соблюдение поста не рекомендуется маленьким детям, беременным женщинам и кормящим матерям: "Пациентам с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, гипертонией, сахарным диабетом и с заболеваниями сердечно-сосудистой системы при желании поститься желательно сначала проконсультироваться с лечащим врачом".

По словам врача, утреннее разговение очень важно для постящегося и позволяет организму получить необходимую энергию для эффективной работы в течение первой половины дня: "Если в течение суток не употреблять никакую пищу, то в нашем организме начинается процесс, называемый голоданием. При правильном соблюдении поста наша иммунная система не будет ослаблена, и мы не столкнемся с подобным риском.

Во время сухура рекомендуется питаться легкой пищей. Во время утреннего разговения необходимо употреблять молочные продукты, богатые белком (кефир, молоко, айран), куриные яйца, зеленые листовые овощи. Помимо этого, рекомендуется употреблять хлеб из цельного пророщенного зерна или муки грубого помола. Ржаная мука переваривается в 4 раза медленнее пшеничной, а индекс насыщения у черного хлеба в два раза выше, чем у белого, что полезно при длительном посте.

Во время поста очень полезны фрукты, богатые клетчаткой. Финики - великолепный источник сахара, клетчатки, углеводов, калия и магния; миндаль - источник протеинов и волокнистого вещества с малым содержанием жира; бананы - источник калия, магния и углеводов.

Слишком соленые продукты, а также острые приправы и специи лучше исключить из рациона, так как это обезвоживает вас и вызывает жажду в течение дня".

Исмаилова рекомендует во время вечернего разговения употреблять пищу в правильных количествах: "Во время поста замедляется обмен веществ, и употребление слишком большого количества пищи может вызвать запоры, колики и повышенное газообразование. Очень важно с наступлением ифтара кушать небольшими порциями. После дня поста организму придется тяжело воспринимать большое количество пищи. Кроме того, употребление большого количества еды в ифтар может привести к увеличению сахара в крови. Питание небольшими порциями увеличит скорость обмена веществ и степень поглощения питательных веществ, а также стабилизирует уровень сахара в крови.

Обычно разговляться начинают финиками или водой, затем необходимо есть жидкие блюда (различные супы). Через некоторое время можно перейти к основным блюдам. Во время вечерней трапезы следует ограничить потребление жареной пищи, поскольку она вызывает несварение, изжогу, а также отражается на весе. Питание должно быть хорошо сбалансированным, и в него, помимо мяса и мясных продуктов, должны входить овощи, фрукты, богатые белком бобовые (чечевица, фасоль, горох), зерновые и молочные продукты.

Если постящийся испытывает жажду, то между ифтаром и сухуром рекомендуется пить как можно больше воды, богатой минералами. Также полезными будут настои зеленого чая, мяты, имбиря, шалфея, корицы, кардамона, аниса и гвоздики по отдельности или в сочетании.

Помимо этого, через 1-2 часа после разговения рекомендуется легкая разминка или короткая прогулка".