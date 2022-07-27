О нас

Эксперт Минздрава: Близкие должны учитывать психологическое состояние ветеранов

Эксперт Минздрава: Близкие должны учитывать психологическое состояние ветеранов Близкие должны учитывать психологическое состояние ветеранов.
Здоровье
27 июля 2022 г. 16:28
Эксперт Минздрава: Близкие должны учитывать психологическое состояние ветеранов

Близкие должны учитывать психологическое состояние ветеранов.

Как сообщает Report, об этом заявила специалист-эксперт Минздрава, психиатр Айдан Джаббарова.

Она отметила, что посттравматическое стрессовое расстройство лечится: “У всех есть сопутствующие травмы. Отсроченное лечение позже становится причиной появления других проблем. Многие отказываются от медикаментозного лечения из-за того, что оно вызывает сонливость и зависимость. Медикаментозное лечение назначается с осторожностью, чтобы избежать побочных эффектов для здоровья. Также им сообщается о побочных эффектах, которые исчезают через определенный период после окончания терапии".

По ее словам, медикаментозное лечение длится минимум 3-6 месяцев: ”Эффект от лечения можно наблюдать уже в первые 10 дней приема препаратов. Лечение должно проводиться непрерывно, чтобы избегать рецидивов. Лечение ветеранов в стационарном порядке зависит от степени тяжести травмы. Близкие должны учитывать психологическое состояние ветеранов. Необходимо огородить их от громких и резких звуков, агрессии. Все могут быть агрессивными, но в случае с ветеранами ситуация другая. Когда лекарства начнут действовать, они все равно вернутся к своей прежней жизни”.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Səhiyyə Nazirliyinin mütəxəssisi: "Yaxınları qazilərin həssas olduğunu nəzərə almalıdır"

Самое важное

Азербайджан и Турция совместно снимают сериал об Отечественной войне
Азербайджан и Турция совместно снимают сериал об Отечественной войне
27 июля 2022 г. 16:02
Петков: Азербайджан готов поставлять в Болгарию дополнительные объемы газа
Петков: Азербайджан готов поставлять в Болгарию дополнительные объемы газа
26 июля 2022 г. 11:52
Минобороны Азербайджана: Армянские вооруженные формирования 9 раз совершили провокации
Минобороны Азербайджана: Армянские вооруженные формирования 9 раз совершили провокации
26 июля 2022 г. 11:45
Президент Ильхам Алиев принял новоназначенных глав ИВ Масаллинского, Лерикского, Гёйгёльского районов
Президент Ильхам Алиев принял новоназначенных глав ИВ Масаллинского, Лерикского, Гёйгёльского районов
25 июля 2022 г. 17:40
Новые кадры из города Лачын
ФотоНовые кадры из города Лачын
25 июля 2022 г. 16:09
Президент Ильхам Алиев наградил Резу Дегати
Президент Ильхам Алиев наградил Резу Дегати
25 июля 2022 г. 15:21
Президент: Каждый государственный деятель должен быть поддержкой и опорой для ветеранов
Президент: Каждый государственный деятель должен быть поддержкой и опорой для ветеранов
25 июля 2022 г. 14:32
Президент: Это должно стать уроком для каждого государственного чиновника
Президент: Это должно стать уроком для каждого государственного чиновника
25 июля 2022 г. 14:29
До сих пор погашены долги семей шехидов и ветеранов войны на 6,5 млн манатов
До сих пор погашены долги семей шехидов и ветеранов войны на 6,5 млн манатов
25 июля 2022 г. 13:08
Назначен новый глава ИВ Масаллинского района
Назначен новый глава ИВ Масаллинского района
25 июля 2022 г. 12:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi