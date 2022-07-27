Эксперт Минздрава: Близкие должны учитывать психологическое состояние ветеранов

Близкие должны учитывать психологическое состояние ветеранов.

Близкие должны учитывать психологическое состояние ветеранов.

Как сообщает Report, об этом заявила специалист-эксперт Минздрава, психиатр Айдан Джаббарова.

Она отметила, что посттравматическое стрессовое расстройство лечится: “У всех есть сопутствующие травмы. Отсроченное лечение позже становится причиной появления других проблем. Многие отказываются от медикаментозного лечения из-за того, что оно вызывает сонливость и зависимость. Медикаментозное лечение назначается с осторожностью, чтобы избежать побочных эффектов для здоровья. Также им сообщается о побочных эффектах, которые исчезают через определенный период после окончания терапии".

По ее словам, медикаментозное лечение длится минимум 3-6 месяцев: ”Эффект от лечения можно наблюдать уже в первые 10 дней приема препаратов. Лечение должно проводиться непрерывно, чтобы избегать рецидивов. Лечение ветеранов в стационарном порядке зависит от степени тяжести травмы. Близкие должны учитывать психологическое состояние ветеранов. Необходимо огородить их от громких и резких звуков, агрессии. Все могут быть агрессивными, но в случае с ветеранами ситуация другая. Когда лекарства начнут действовать, они все равно вернутся к своей прежней жизни”.