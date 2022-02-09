Эксперт Минздрава: После завершения пандемии вакцинирование может проводиться через год

После завершения пандемии вакцинирование может проводиться через год.
Как сообщает Report, об этом заявил эксперт Минздрава, инфекционист Тяйар Эйвазов.
Официальный представитель министерства призвал вакцинироваться бустерной дозой: “Несмотря на многочисленные случаи ежесуточного инфицирования, в стране не вводятся локдауны. Это обусловлено довольно высокой численностью вакцинированных. Многие привиты двумя дозами вакцин. У большинства из них побочных эффектов не наблюдалось. Желающим уберечь свое здоровье рекомендую привиться бустерной дозой. После завершения пандемии вакцинирование может проводиться через год.
Использование маски и других средств защиты способны защитить от инфицирования”.