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Эксперт: Коронавирус - самый большой удар по психике со времен Второй мировой войны

Эксперт: Коронавирус - самый большой удар по психике со времен Второй мировой войны Угроза влияния пандемии коронавируса на психику людей, возможно, самая большая со времен Втором мировой войны, негативные последствия могут длиться до нескольких лет.
Здоровье
28 декабря 2020 г. 20:36

Угроза влияния пандемии коронавируса на психику людей, возможно, самая большая со времен Втором мировой войны, негативные последствия могут длиться до нескольких лет.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил президент британского Королевского колледжа психиатров Эдриан Джеймс.

По мнению эксперта, на психику влияет комплекс факторов: собственная болезнь, болезнь и смерть близких, а также социальные и экономические последствия.

"Это, вероятно, самый большой удар по психическому здоровью со времен Второй мировой войны. Оно не прекратится, когда вирус будет под контролем и в больнице останется мало людей", - отметил доктор.

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