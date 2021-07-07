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Эксперт: Коронавирус мутирует в 30 раз медленнее вируса гриппа

Эксперт: Коронавирус мутирует в 30 раз медленнее вируса гриппа Новый коронавирус мутирует в 30 раз медленнее, чем вирус гриппа или гепатита С
Здоровье
7 июля 2021 г. 18:35
Эксперт: Коронавирус мутирует в 30 раз медленнее вируса гриппа

Новый коронавирус мутирует в 30 раз медленнее, чем вирус гриппа или гепатита С. Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщил завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии ПМГМУ им. И. М. Сеченова, академик РАН Виталий Зверев.

Отвечая на вопрос о том, нужно ли для борьбы с новыми штаммами коронавируса наличие большего количества антител, чем нужно было при исходном штамме, Зверев ответил, что это не так. "Это пока ничего не меняет, если вакцина работает против старых штаммов, она должна и здесь также сработать", - отметил он.

"У переболевших количество нейтрализующих антител очень разное, но зависит в определенной степени от того, насколько тяжело [человек] перенес заболевание. Дело в том, что даже этот небольшой уровень [антител], который иногда в начале с трудом определяется, при повторном попадании вируса в организм, срабатывает клеточный иммунитет, и антитела тут же вырабатываются, это происходит в течение нескольких суток после контакта с вирусом и человек не болеет", - добавил Зверев.

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