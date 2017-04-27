Специалист: При несвоевременном лечении аллергии могут быть тяжелые последствия

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ "Аллергические заболевания проявляются во все сезоны. Однако порой аллергия носит сезонный характер, особенно наглядно она проявляется в весенние и осенние месяцы".

Об этом Report заявил доцент курса клинической иммунологии и аллергологии Азербайджанского медицинского университета Сахавет Ахундов.

По его словам, появляющиеся в весенние месяцы аллергические заболевания начинаются в основном в начале марта с опылением деревьев: "В результате аллергии у этих больных наблюдается насморк, заложенность носа, зуд в глазах, выделение влаги из глаз и их покраснение. Среди появляющихся в эти месяцы аллергий превалирует поллиноз. У поллиноза много признаков. Так, покраснение на коже, зуд и сыпь – признаки поллиноза. У таких больных в июле и августе на первый план выходит аллергия, причиной которой становятся амброзийные и сорные травы".

Врач-аллерголог отметил, что люди с сезонной аллергией зимой чувствуют себя совершенно здоровыми: "У этих больных зимой не наблюдается никаких признаков аллергии. Но с приходом весны их состояние резко меняется. Потому что у людей с аллергией весной повышается чувствительность к растениям".

С.Ахундов выделил, что больные аллергией всегда должны следить за собой: "Такого типа люди должны постоянно лечиться, чтобы потом не возникало тяжелых последствий. Потому что у людей, которые не принимают болезнь всерьез и не лечатся вовремя, аллергия потом переходит в бронхиальную астму. Помимо перечисленного выше, у таких людей наблюдаются кашель, одышка, удушение. Если наблюдаемый в весенние месяцы поллиноз не будет вовремя и правильно лечиться, в будущем это может привести к тяжелым последствиям".

Фарида Гасанли