Экспериментальная таблетка спасла жизнь умирающей от COVID-19 пациентки

Медик назвал ее исцеление "маленьким рождественским чудом".

Зараженная коронавирусом женщина из английского города Шеффилд, тяжело переносившая инфекцию, резко пошла на поправку после принятия экспериментального лекарства. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет Yorkshire Live.

Клэр Хейторн заболела COVID-19 в начале ноября и пролежала несколько недель в коме. Врачи утверждали, что 45-летней пациентке осталось жить всего три дня и сообщили родным женщины, что идут на "крайнюю меру", вводя ей экспериментальное лекарство "Анакинра". Это средство обычно используют для лечения ревматоидного артрита.

По словам родственников Клэр, эффект от приема лекарства был мгновенным. Женщина начала стремительно выздоравливать и вышла из комы. Врачи стали постепенно уменьшать дозу лекарства.

Медик, прописавший пациентке препарат, назвал ее исцеление "маленьким рождественским чудом".