О нас
Report Georgia
Аудио новости

Экспериментальная таблетка спасла жизнь умирающей от COVID-19 пациентки

Экспериментальная таблетка спасла жизнь умирающей от COVID-19 пациентки Медик назвал ее исцеление "маленьким рождественским чудом".
Здоровье
5 января 2021 г. 17:57
Экспериментальная таблетка спасла жизнь умирающей от COVID-19 пациентки

Зараженная коронавирусом женщина из английского города Шеффилд, тяжело переносившая инфекцию, резко пошла на поправку после принятия экспериментального лекарства. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет Yorkshire Live.

Клэр Хейторн заболела COVID-19 в начале ноября и пролежала несколько недель в коме. Врачи утверждали, что 45-летней пациентке осталось жить всего три дня и сообщили родным женщины, что идут на "крайнюю меру", вводя ей экспериментальное лекарство "Анакинра". Это средство обычно используют для лечения ревматоидного артрита.

По словам родственников Клэр, эффект от приема лекарства был мгновенным. Женщина начала стремительно выздоравливать и вышла из комы. Врачи стали постепенно уменьшать дозу лекарства.

Медик, прописавший пациентке препарат, назвал ее исцеление "маленьким рождественским чудом".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Самое читаемое

В Азербайджане родилась первая девочка в новом году
В Азербайджане родилась первая девочка в новом году
1 января 2021 г. 12:45
В Геранбое возбудили уголовное дело в отношении зараженных коронавирусом
В Геранбое возбудили уголовное дело в отношении зараженных коронавирусом
3 января 2021 г. 10:45
В Азербайджане запрещена продажа полиэтиленовых пакетов
В Азербайджане запрещена продажа полиэтиленовых пакетов
1 января 2021 г. 10:27
Скончалась композитор Наиля Мирмамедли
Скончалась композитор Наиля Мирмамедли
4 января 2021 г. 13:36
В Армении заявили о количестве погибших в войне
В Армении заявили о количестве погибших в войне
2 января 2021 г. 21:53
Президент Ильхам Алиев предоставил гражданство Азербайджана матерям трех шехидов
Президент Ильхам Алиев предоставил гражданство Азербайджана матерям трех шехидов
30 декабря 2020 г. 12:48
В Баку турок совершил жестокое нападение на женщину
В Баку турок совершил жестокое нападение на женщину
3 января 2021 г. 11:14
Российские миротворцы: Да здравствует Азербайджан!
Российские миротворцы: "Да здравствует Азербайджан!"
2 января 2021 г. 14:12
Обязательное медстрахование внедряют еще в 36 городах и районах Азербайджана
Обязательное медстрахование внедряют еще в 36 городах и районах Азербайджана
1 января 2021 г. 11:22
Тарифный совет принял решение об изменении цены некоторых товаров      
Тарифный совет принял решение об изменении цены некоторых товаров      
4 января 2021 г. 23:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi