Экс-премьер Молдовы: Вакцинация в Азербайджане проходит успешно

Мы больше не говорим о гибели людей в Карабахе, сейчас мы говорим уже о проводимых там созидательных работах.

Мы больше не говорим о гибели людей в Карабахе, сейчас мы говорим уже о проводимых там созидательных работах.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил бывший премьер-министр Молдовы Кирилл Габурич в рамках VIII Глобального Бакинского форума.

Он отметил, что высоко оценивает проводимые в Карабахе восстановительные работы: "Как сообщил президент Азербайджана, в Карабахе уже строятся дома, школы, детские сады, культурные центры, создается новая инфраструктура. Это очень важно. Это еще раз доказывает, что Азербайджан способен создать условия для хорошей жизни своих граждан".

K.Габурич подчеркнул, что Азербайджан проводит успешный процесс вакцинации: "Пока рано говорить о постпандемийном периоде, поскольку пандемия все еще сохраняется. Как заявил президент Ильхам Алиев, ситуация с коронавирусом в Азербайджане хорошая, так как идет успешный процесс вакцинации. Считаю, что Азербайджан является примером для многих стран в этом вопросе".