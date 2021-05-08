ЕК: Система сертификатов вакцинации ЕС может работать в июне

"Нам предстоит вакцинация детей и подростков, кроме того, мы должны быть готовы к появлению новых штаммов и исчезновению антител у тех, кто был вакцинирован первым"

Система сертификатов о вакцинации от коронавируса в Евросоюзе сможет начать работать в июне.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в субботу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Порту по итогам неформальной встречи глав государств и правительств Евросоюза и саммита ЕС - Индия.

"Я думаю, что политическое соглашение по сертификатам может быть достигнуто уже до конца этого месяца", - сказала она, отметив, что четверть населения ЕС - 160 млн человек - получили первую дозу вакцины от коронавируса.

По ее словам, Евросоюз намерен вакцинировать от COVID-19 детей и подростков, а также подготовиться к исчезновению антител у людей, привитых на первом этапе вакцинации, поэтому ему необходимы новые сотни миллионов дозы вакцин.

"Нам предстоит вакцинация детей и подростков, кроме того, мы должны быть готовы к появлению новых штаммов и исчезновению антител у тех, кто был вакцинирован первым. Поэтому Еврокомиссия утвердила контракт с компанией Pfizer на приобретение еще 1,8 млрд доз вакцины", - сказала фон дер Ляйен.