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ЕК готовит план создания запасов дефицитных лекарственных препаратов

ЕК готовит план создания запасов дефицитных лекарственных препаратов Еврокомиссия (ЕК) разрабатывает планы создания запаса определенных лекарственных препаратов и намерена обязать фармацевтических производителей гарантировать поставки таких лекарств, чтобы справиться с проблемой дефицита.
Здоровье
12 января 2023 г. 16:31
ЕК готовит план создания запасов дефицитных лекарственных препаратов

Еврокомиссия (ЕК) разрабатывает планы создания запаса определенных лекарственных препаратов и намерена обязать фармацевтических производителей гарантировать поставки таких лекарств, чтобы справиться с проблемой дефицита.

Как передает Report, об этом газете The Financial Times сообщили в ЕК.

Кроме того, Брюссель хотел бы сократить зависимость от поставок лекарств из Китая и нарастить производство этой продукции внутри ЕС.

С ростом заболеваемости в условиях зимы практически во всех странах-членах ЕС, а также в Великобритании возникла нехватка ряда основных лекарственных препаратов, включая парацетамол, антибиотики и средства для ингаляций.

Издание отмечает, что под давлением европейских правительств ЕК пообещала вмешаться и разработать "системную промышленную политику", которая обеспечит "стратегическую автономность" в вопросе наличия базовых препаратов.

Еврокомиссия отмечает, что дефицит лекарств - это не какой-то временный сбой, а "системная проблема со множеством уязвимостей". В числе таких уязвимых мест - зависимость от поставок лекарств из других стран, включая Китай, а также регулирование и продажа лекарств. Готовящийся законопроект, как обещает Еврокомиссия, "обеспечит доступ к лекарствам для всех нуждающихся в них пациентов и предотвратит нарушение поставок на рынок".

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Версия на английском языке EU draws up plans to stockpile scarce medicines

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