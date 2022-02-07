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Эффективность вакцины Pfizer для детей составила меньше 60%

Эффективность вакцины Pfizer для детей составила меньше 60% Эффективность двух доз вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech для детей в возрасте от 2 до 4 лет включительно составила 57%, а для малышей от 6 месяцев до 2 лет - 50%.
Здоровье
7 февраля 2022 г. 16:24
Эффективность вакцины Pfizer для детей составила меньше 60%

Эффективность двух доз вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech для детей в возрасте от 2 до 4 лет включительно составила 57%, а для малышей от 6 месяцев до 2 лет - 50%.

Об этом передает Report, со ссылкой на зарубежные СМИ.

Ранее компания сообщила, что эффективность двух доз вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech для детей от 2 до 5 лет оказалась ниже ожидаемой. Компании тестируют применение третьей дозы препарата.

"Данные Pfizer показывают, что вакцины были эффективны на 57% против симптоматического течения заболевания у детей в возрасте от 2 до 4 лет и на 50% у детей в возрасте от 6 месяцев до 2 лет", - отмечает портал.

Pfizer и BioNTech подали заявку на одобрение в США экстренного применения вакцины от коронавируса для детей до 5 лет.

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