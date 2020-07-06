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Врач: Эффект "матового стекла" бывает и у пациентов с отрицательным тестом на COVID-19

Врач: Эффект "матового стекла" бывает и у пациентов с отрицательным тестом на COVID-19 Иногда результаты обследования пациентов с коронавирусом первоначально могут быть отрицательными
Здравоохранение
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6 июля 2020 г. 18:29
Врач: Эффект матового стекла бывает и у пациентов с отрицательным тестом на COVID-19

"Иногда результаты обследования пациентов с коронавирусом первоначально могут быть отрицательными, но позже могут превратиться в положительные. Поэтому во многих странах компьютерная томография (КТ) проводится независимо от ответа анализов".

Как сообщает Report, об этом заявил директор  медицинского учреждения "Yeni klinika" Парвиз Аббасов в интервью Real TV.

По его словам, это заболевание возникает после полного или частичного прогрессирования: "Неоднократно у ряда пациентов при проведении компьютерной томографии легких (КТ) в результате наблюдался эффект "матового стекла", присущий больным с COVID-19. Их следует считать пациентами с коронавирусом, и лечение следует начинать в тот же день. У нас много таких пациентов. Даже до конца результат ответа на их тест был отрицательным".

 

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Версия на азербайджанском языке Həkim: "COVID-19 analizinin cavabı mənfi olan bəzi xəstələrdə "buzlu şüşə" aşkarlanır"

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