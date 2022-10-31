Единые стандарты медицинского образования могут быть созданы в странах ОТГ

Азербайджан предложил создать единые стандарты медицинского образования в странах-членах Организации тюркских государств.

Азербайджан предложил создать единые стандарты медицинского образования в странах-членах Организации тюркских государств.

Как сообщает Report, об этом сказал министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев на встрече министров здравоохранения стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ), которая прошла в рамках Всемирного тюркского медицинского конгресса, посвященного теме «Преобразование глобального здравоохранения в постпандемический период».

Он подчеркнул, что мероприятие было организовано на высоком уровне и будет способствовать дальнейшему расширению сотрудничества между тюркскими государствами: "Всемирный медицинский конгресс Турции, организованный впервые, является показателем того, что отношения между странами вышли на новый этап, их развитие идет в многогранном направлении, а репутация организации как стабильной площадки растет".

Говоря о перспективных возможностях в секторе здравоохранения в рамках Организации тюркских государств, Т.Мусаев отметил, что географическое положение, демографические показатели, трудовые ресурсы, квалифицированная рабочая сила, размер рынка, инвестиционные условия стран-членов и стран-наблюдателей являются важными факторами, которые необходимо учитывать.

Выступивший на встрече министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев подчеркнул, что международный конгресс, организованный на высоком уровне, будет способствовать дальнейшему расширению сотрудничества между нашими странами. По его словам, впервые проводимый Всемирный тюркский медицинский конгресс является наглядным показателем того, что отношения между странами вышли на качественно новый этап развития. Помимо этого, Всемирный тюркский медицинский конгресс является ярким свидетельством стремительно растущего международного авторитета Организации тюркских государств.

Теймур Мусаев, говоря о перспективных возможностях в сфере здравоохранения в рамках Организации тюркских государств, подчеркнул, что географическое положение стран-членов ОТГ, демографические показатели, трудовые ресурсы, квалифицированная рабочая сила, объем рынка и условия для осуществления инвестиционных проектов являются важными факторами, которые следует учитывать. Было отмечено, что на первой стадии совместной деятельности основными направлениями сотрудничества можно считать создание Единого медицинского научного пространства стран-членов Организации тюркских государств, проведение совместных научных исследований, определение единых стандартов медицинского образования, обеспечение непрерывного медицинского образования: «В частности, пандемия COVID-19 наглядным образом показала, что для каждой страны стратегической задачей является полное удовлетворение своих потребностей в фармацевтической продукции и медицинском оборудовании. В связи с этим мы высоко оцениваем рассмотрение возможностей совместного производства лекарственных препаратов и медицинского оборудования в рамках Организации тюркских государств», - подытожил министр здравоохранения Азербайджана.

В своих выступлениях министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният, министр здравоохранения Кыргызстана Гульнара Баатырова и министр здравоохранения Узбекистана Бехзод Мусаев подчеркнули, что международный конгресс призван содействовать развитию сотрудничества в сфере здравоохранения между партнерами из различных стран мира. В то же время, Всемирный тюркский медицинский конгресс открывает бесценные возможности участникам для обмена накопленным опытом и знаниями в сфере медицины.

В ходе заседания состоялись обсуждения по сотрудничеству в сфере здравоохранения; рассмотрение возможностей совместного производства лекарственных препаратов и медицинского оборудования в рамках ОТГ; организация «Совместной недели здоровья» в странах-членах ОТГ; реализация совместных проектов и др.

Помимо этого, на совещании министров здравоохранения принято решение, что очередной Всемирный тюркский медицинский конгресс пройдет в Узбекистане.

На встрече был принят итоговый документ Всемирного медицинского конгресса тюрков – Совместная декларация.

В завершение были сделаны памятные фото.